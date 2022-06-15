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Alanya’da Doktorlar İş Bıraktı

Alanya’da, AK Parti’nin 'sağlıkçılara müjde' diye meclise sunduğu tasarıya tepki gösteren sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı

GÜNDEM 15.06.2022, 16:46 Meliha Yılmaz
Alanya’da Doktorlar İş Bıraktı

Alanya’da sağlık çalışanları ve hekimler bir kez daha grev yaptı. Aylardır haklarını almak için çeşitli kez iş bırakan sağlık çalışanları haklarını alabilmek için kararlı olduklarını vurguladılar. Sağlık alanındaki sorunların çığ gibi büyüdüğüne dikkat çeken emekçiler bugün Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası önünde basın açıklaması yaptı. Topluluk adına açıklama yapan Dr. Bahar Bakır Çetin, “Biz, başka Kamil Furtun’lar Ersin Arslan’lar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diyenler biz, gecesi gündüzü olmayanlar, biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar, biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar; Biz, aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler. Tüm bu olumsuzluklara rağmen; “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar, Bizler, milyonlar; yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi mecliste, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itiraz! Bugün mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi.

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