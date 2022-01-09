Alanya’da Doktor Evinde Ölü Bulundu

Edinilen bilgiye göre Anathor World Sitesi’nde oturan 52 yaşındaki doktor Aytekin’in cansız bedenini eşi buldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri Aytekin’in evde hayatını kaybettiğini belirtti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.