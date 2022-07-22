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Alanya’da Denize Giren Rus Az Daha Canından Olacaktı!
Alanya’da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus uyruklu Shamıl Z., çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı
GÜNDEM 22.07.2022, 13:10 Meliha Yılmaz
Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya’nın Gazipaşa sınırında bulunan Hallimanı Sahili’nde meydana geldi. Rusya uyruklu Shamıl Z.’nin denize girdikten bir süre sonra dalgalarla mücadele ettiğini gören çevredekiler harekete geçti. Vatandaşların yardıma koştuğu talihsiz Rus turist, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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