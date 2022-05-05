Alanya’da Cip Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Uzunöz Mahallesi Kızılçam mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan yerleşik Alman Lothar Adolfw E. (62) idaresindeki 07 MB 0886 plakalı cip direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Lothar Adolfw E.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Lothar Adolfw E. doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Lothar Adolfw E.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından belediye morguna konuldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.