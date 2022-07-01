Flaş HaberGenç Emlakçının Katil Zanlısı Tutuklandı!
Alanya’da Cinayet Şüphelisi Yakalandı
Alanya’da ‘kasten öldürme’ suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.
GÜNDEM 01.07.2022, 15:25 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıklarını ‘ kasten öldürme’ suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.E.’yi GBT sorgusunda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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