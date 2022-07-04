Alanya’da Cinayet…!
Eski Pazarcı esnaflarından Sadettin Aktaş, boğazı kesilerek öldürüldü.
GÜNDEM 04.07.2022, 21:06 Meliha Yılmaz
ALANYA’DA ŞOK CİNAYET
Alanya’nın sevilen esnaflarından Sadettin Aktaş, bugün öğlen saatlerinde eski elamanı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Aktaş’ın yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıntılar Geliyor..
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