Alanya’da Çatıda Ceset Bulundu!
Alanya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen şahıs çatıda ölü bulundu.
GÜNDEM 25.05.2022, 16:28 Meliha Yılmaz
Olay, Alanya’nın Şerkerhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın çatısında bir şahsın hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde şahsın 41 yaşındaki H.D. olduğu tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen H.D.’nin daha önce intihar girişiminde bulunduğu, girişiminin polis ekipleri tarafından engellendiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından H.D.’nin cansız bedeni belediye morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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