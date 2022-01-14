Alanya’da Camiye İcra Şoku

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, "Dün Kestel Mahallemizde akıl almaz bir konuyu bizzat şahit olan vatandaşlarımızdan dinledik. Meydanlarda elinde kutsaliyetimiz Kuran-ı Kerim ile miting yapan hükümetin ve Türk-İslam ülküsünü dilinden düşürmeyen ortağının iktidar olduğu Alanya’mızda bu soğuk kış günlerinde camimize milleti sömüren CK Akdeniz tarafından elektrik borcu haciz ihbarnamesi gönderilmesini hayretle karşıladık.

Efendiler, beş parmağı olan herkes ‘Bozkurt’ işareti yapabilir. Bizler seçim kazanınca zafer konuşmalarında Bozkurt yapan Alanya Belediyesini ve yöneticilerini merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in Bozkurt işaretine yüklediği anlamı idrak etmeye ve anlamına mazhar yaşamaya davet ediyoruz. AK Parti’nin şımarık çocuğu CK Elektrikle de, camilerimize sahip çıkmayan siyasal islamcılarla da, kendi mahallesinde camisini yetim bırakan yerel siyasetçilerle de hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.