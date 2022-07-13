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Alanya’da Bunalıma Giren Genç Kız İntihar Etti
Alanya’da emekli polisin 28 yaşındaki kızı, girdiği bunalım babasının beylik şıhıyla kendisine sıkarak intihar etti.
GÜNDEM 13.07.2022, 21:18 Zeynep Oktay
Edinilen bilgiye göre olay Cikcilli Mahallesi 227. Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Babasının emekli polis olduğu öğrenilen Elif T. evde kimsenin olmadığı sırada iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda babasının beylik silahını alarak intihar etti. Eve gelen emekli polis, kızını kanlar içerisinde yerde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif T.’nin cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü
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