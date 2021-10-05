Alanya’da bu yılın teması cami, din görevlileri ve vefa

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla açıklamalarda bulunan Müftü İlhan, hafta münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl cami, din görevlileri ve vefa temasının ele alınmasını kararlaştırdığını belirtti. İlhan, “Camiler hem Allah’a ibadet edilen hem de ilim ve hikmet öğrenilen şerefli mekanlardır. Allah katında en makbul yerler olan camiler, içinde Rabbimizin adını andığımız, kulluğumuzu, dualarımızı, niyazlarımızı O’na arz ettiğimiz mübarek, müstesna ve mukaddes yerlerdir. Camilerimiz mümin gönülleri birleştirir, imanımızı ve istiklalimizi simgeler. Minareleri tevhidin sembolü, ezanları şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak ve hakikatin sesi, safları huzur ve güvenin teminatıdır. Camilerimiz dargınların barıştığı, kin ve düşmanlıkların unutulduğu, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin telkin edildiği, çalışma azminin aşılandığı, güzel ahlakın işlendiği, eğitim yuvalarımızdır. Camilerimizi din görevlilerimizden ayrı düşünmek de mümkün değil. Çünkü günün beş vaktinde camide bulunan, hatta zamanlarının çoğunu camide geçiren din görevlilerimiz, cami ile iç içe olmuşlar, adeta cami ile özdeşleşmişlerdir. Görevlilerimiz sadece camiye gelen cemaatle yetinmeyerek görev yaptıkları yerlerdeki hastalar, çocuklar, yetimler, öksüzler, fakirlere de yakın ilgi göstererek onların dertleriyle yakından ilgilenmekte, bir Müslüman doğduğunda kulağına ezan okumasına, isim verilmesine, sünnet merasiminden, askere uğurlanmasına, nikah ve düğün merasimlerinden cenaze merasimlerine kadar imkan dâhilinde meşru her zeminde toplumun her kesimine ulaşma gayretindedir. Din görevlileri zengin ile fakir arasında rehberlik eden, hastaları ziyaret eden, dargınların arasını düzelten, gençler, çocuklar ve cemaatle ilgilenen acı tatlı günlerinde yanlarında olan, dinimizi halka en güzel şekilde anlatan, özü sözü ve davranışı ile iyi bir din ve gönül adamıdır. ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, camilerin yapımında emeği geçen, din hizmetinde ömür tüketen ve rahmete kavuşan bütün kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, bu hizmetlerde daim olan görevlilerimize başarılar temenni ediyor, herkesin ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.