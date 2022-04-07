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Alanya’da Boşanmalarda Şok Artış

Ülke genelinde olduğu gibi Alanya’da da aile içi huzuru ekonomik kriz vurdu. Ekonomik darboğaz yüzünden aile içi huzurun yitirilmesi sonucu Alanya'da boşanma oranı son 1 yılda yüzde 39 oranında arttı

GÜNDEM 07.04.2022, 11:39 Meliha Yılmaz
Alanya’da Boşanmalarda Şok Artış

TÜİK, Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 raporunda, eşler arasında en fazla harcama konusunda sorun yaşandığı, en önemli boşanma nedenleri arasında da yüzde 9.8 ile evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama yer aldığı belirtilmişti. Bu kapsamda Alanya’da da, Son 1 yılda ekonomik sıkıntı kaynaklı boşanma oranında yüzde 39’luk bir artış yaşandı. Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşların aile içi huzuru da ekonomik krizden nasibini aldı.

‘EKONOMİK KRİZDEN EN BÜYÜK ZARARI KADINLAR GÖRÜR’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kadın Haklarını Koruma Derneği (KHKD) Alanya Şubesi Başkanı Avukat Halime Şenli Bilgin, “Aile içi şiddet ve boşanmaların artmasında ekonominin kötüye gitmesinin tabi ki etkisi vardır. Ancak tek nedenin bu olduğunu zannetmiyorum. Kadınlar artık, erkeklerin kendilerine zorladıkları hayatı yaşamak istemiyorlar. Bizim toplumumuzda bildiğiniz üzere daha çok erkekler çalışıyor. Son günlerdeki zamlar ile birlikte ekonomik durumu iyi olan insanlar dahi her şeyi hesaplayarak yapmaya başladı. Böyle bir ortamda herkes gergin oluyor. Sonuçta bu gerginlik en başta eve yansıyor. Ev içi şiddetin artmasında, ekonomideki kötüye gidiş, hayat pahalılığı, insanların gelirlerinin yetmeyişinin mutlaka çok büyük etkisi var. Televizyonu bir açıyorsunuz, sanki bu ülkede hiç ekonomik kriz yok, programlarda sürekli et pişiyor. Onları asgari ücretle geçinen birisinin karşılaması mümkün değil. Düşün ki çocuk et yemek istiyor. Baba alamıyor, anne ne yapsın? Evin içindeki normal düzen bozuluyor. Dolayısıyla bu da boşanmaları arttırıyor. Ekonomik krizlerden en çok kadınlar etkileniyor. Çünkü ilk kapı önüne konan kadın işçi ve kadın çalışanlar oluyor. Sadece erkek çalışıyorsa, gelir düşmesinde kişi ilk olarak evden kısıyor. O da sürekli ev içinde kriz ve sorunlara neden oluyor" dedi.

‘EKONOMİ İNSANLARI BUHRANA SÜRÜKLÜYOR’

Avukat Müge Gezginci Ünsal ise "Ekonomi, sadece boşanma sebebi olarak değil, ülkenin her alanında sıkıntılı ancak ben boşanmaların sebebi olarak, ekonomik sıkıntılardan çok, kadına yönelik şiddetin etkili olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki bu şiddet boşanmadan ya da ayrılıklardan sonra ölümle de sonuçlanabiliyor. Ekonomik sıkıntılar insanları buhrana sürüklüyor. İnsanlar bırakın ev kiralarını ödemeyi, ekmek bile alabilecek durumda değiller. Ne yazık ki böyle bir devirde yaşıyoruz. Asgari ücret ortada, ekonomik kriz tavan yapmış durumda. Şu an neredeyse attığımız adım dahi dolar ve euro üzerinden halka yansıyor. Her sıkıntılı alanda olduğu gibi, boşanmalarda da ekonomik sıkıntılar etken ama ben erkek şiddetinin daha büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki şiddetin çeşitli türleri var. Biz sanıyoruz ki sadece fiziksel şiddet bir şiddet türü. Ekonomik şiddet diye de bir şiddet türü var. Bu dönemde kadın ya çalıştırılmıyor, ya kadın çalışıyor erkeğe bakıyor, ya erkek kazandığı üç kuruşla mükellef sofralar istiyor evinde ya da kadın daha çocuk yaşta evlendirilip iş hayatında hiçbir şekilde istihdam edilmiyor. Bütün bunların hepsi ekonomik şiddet örnekleri. Bence ekonomik kriz boşanmayı arttırmaktan öte boşanmayı da zorlaştırıyor. Çünkü kadın çalışmayınca ve kendi ayakları üzerinde duramayınca, ekonomik olarak eşine bağımlı hale geliyor" şeklinde konuştu.

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