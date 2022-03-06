Alanya’da Bisiklet Hırsızı Kameralara Yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saat 06.15 sıralarında Ahmet Tokuş Bulvarı Shakespeare Kafe & Bistro önünde meydana geldi. Kafenin işletme müdürü Sercan Tiriş’e ait olduğu belirtilen bisiklet, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Tiriş, “Görüntülerdeki kişiyi gören, duyan olursa, haber ederse sevinirim. Bu sabah iş yerimin önünde bisikletim çalınmıştır” ifadelerini kullandı.