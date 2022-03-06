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Alanya’da Bisiklet Hırsızı Kameralara Yakalandı
Alanya’nın Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan ve Shakespeare Kafe & Bistro İşletme Müdürü Sercan Tiriş’e ait olan bisiklet, sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.
GÜNDEM 06.03.2022, 19:07 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saat 06.15 sıralarında Ahmet Tokuş Bulvarı Shakespeare Kafe & Bistro önünde meydana geldi. Kafenin işletme müdürü Sercan Tiriş’e ait olduğu belirtilen bisiklet, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Tiriş, “Görüntülerdeki kişiyi gören, duyan olursa, haber ederse sevinirim. Bu sabah iş yerimin önünde bisikletim çalınmıştır” ifadelerini kullandı.
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