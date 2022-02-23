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Alanya’da ‘Bin Bin’ Krizi Devam Ediyor
Alanya’da sayıları hızla artan ‘bin bin’ isimli scooter araçlar vatandaşların tepkisini toplamaya devam ediyor.
GÜNDEM 23.02.2022, 16:46 Meliha Yılmaz
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden de yetkililere seslenen vatandaşlar bu araçların bir an önce toplatılması gerektiğini belirtti. Trafikte scooter tarzı araçların kargaşaya da neden olduğunu belirten vatandaşlar, “Her ağaçta zincirlenmiş bir tane var. Kaldırımlarda ve trafikte de kargaşaya ve tehlikeye neden oluyorlar. Ayrıca bu araçlar şehirde görüntü kirliliği de oluşturuyor” ifadelerini kullandılar
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|24
|17. Denizlispor
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|11
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|50
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|42
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|23
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|24
|22
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|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
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|25
|17
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|51
|3. Real Betis
|25
|46
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|42
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|42
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|25
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