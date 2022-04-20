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Alanya’da Beton Mikseri Can Aldı

Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde benzini biten otomobil sürücüsü, başka bir araçtan yardım isterken beton mikserinin çarpması sonucu feci şekilde can verdi

GÜNDEM 20.04.2022, 15:35 Meliha Yılmaz
Alanya’da Beton Mikseri Can Aldı

Edinilen bilgiye göre kaza, 12.05 sıralarında Yeşilöz Mahallesi, D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 22 RA 002 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Çelik (26), Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine gittiği sırada aracın yakıtının bitmesi üzerine başka bir araçtan yardım istedi. 26 ADC 75 plakalı araç sürücüsünden yardım alan Çelik, kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Yüksel A. (26) idaresindeki 42 ALB 316 plakalı beton mikseri, Çelik’e çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, çarpmanın etkisiyle talihsiz adam 50 metre sürüklendi. Çelik, olay yerinde can verirken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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