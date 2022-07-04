Alanya’da Bayramda Pazar Kurulmayacak!
Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, Kurban Bayramı’nın ilk gününde cumartesi pazarlarının kurulmayacağını duyurdu.
GÜNDEM 04.07.2022, 16:59 Meliha Yılmaz
Bu hafta sonu kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, kurulacak olan halk pazarları ile ilgili açıklama yaptı. Gök, “Arefe günü Mahmutlar Cumartesi Pazarı, Okurcalar Pazarı ve Hacet Cuma Pazarı olarak belirlendi. Bayramın birinci günü cumartesi pazarlarımız kurulmayacak. Bütün esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar dilerim” dedi.
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