Alanya’da Bayramda Pazar Kurulmayacak!

Bu hafta sonu kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, kurulacak olan halk pazarları ile ilgili açıklama yaptı. Gök, “Arefe günü Mahmutlar Cumartesi Pazarı, Okurcalar Pazarı ve Hacet Cuma Pazarı olarak belirlendi. Bayramın birinci günü cumartesi pazarlarımız kurulmayacak. Bütün esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar dilerim” dedi.