Alanya‘da Bakım Nedeniyle Elektrik Kesilecek!

Alanya'da elektrik dağıtım firması tarafından elektrik hatlarında bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile doğu ve batı mahallelerinde bugün saat 16.00’a kadar elektrik kesintisi yaşanacak.

İŞTE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER :

Aliefendi Mahallesi

Demirtaş Mahallesi

Fakırcalı Mahallesi

Kargıcak Mahallesi

Kocaoğlanlı Mahallesi

Mahmutlar Mahallesi

Sapadere Mahallesi

Seki Mahallesi

Tırılar Mahallesi

Çakallar Mahallesi

İsbatlı Mahallesi

Şıhlar Mahallesi

Başköy Mahallesi

Ilıca Mahallesi

Yeniköy Mahallesi