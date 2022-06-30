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Alanya‘da Bakım Nedeniyle Elektrik Kesilecek!
Alanya’nın doğu ve batı mahallelerinde bugün saat 16.00’a kadar, bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜNDEM 30.06.2022, 12:19 Meliha Yılmaz
Alanya'da elektrik dağıtım firması tarafından elektrik hatlarında bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile doğu ve batı mahallelerinde bugün saat 16.00’a kadar elektrik kesintisi yaşanacak.
İŞTE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER :
Aliefendi Mahallesi
Demirtaş Mahallesi
Fakırcalı Mahallesi
Kargıcak Mahallesi
Kocaoğlanlı Mahallesi
Mahmutlar Mahallesi
Sapadere Mahallesi
Seki Mahallesi
Tırılar Mahallesi
Çakallar Mahallesi
İsbatlı Mahallesi
Şıhlar Mahallesi
Başköy Mahallesi
Ilıca Mahallesi
Yeniköy Mahallesi
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