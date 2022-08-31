Alanya’da Avokado Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Avakado hasat mevsimi gelir gelmez hırsızlar iş başına geçti. Avokado adet fiyatının 10 ile 15 lira olması da hırsızların dikkatini çekiyor. Olay, dün Kestel Mahallesi'nde bir avokado bahçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri devriye yaptığı sırada bir şahsın avokado topladığını görerek durumundan şüphelendi. Şahsın yanına giden ekipler yaptıkları GBT sorgusunda S.A. isimli şahsın çok sayıda hırsızlık olayından arandığını belirledi. Bahçeye hırsızlık için geldiği ve 100 adet avokado çaldığı belirlenen S.A. suçüstü yakalandı. Jandarma tarafından 100 avokado bahçe sahibi R.Z.’ye teslim edilirken şüpheli S.A. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.