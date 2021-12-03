Alanya’da Alacak-Verecek Kavgasında Silahlı Çatışma

Olay saat 13.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alacaklı olan bir kişi borcunu istemedik şahsın işyerine çin gitti. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından alacaklı olan şahıs belinden çıkardığı tabancayı havaya doğru bir el ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı gözaltına aldı. Şahsın bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.