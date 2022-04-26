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Alanya’da Acı Ölüm!
Alanya’da uzun yıllardır taksicilik yapan Murat Saraç (47), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 26.04.2022, 12:34 Meliha Yılmaz
Acı haberi, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajıyla duyurdu. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar Alanya’da taksicilik yapan Murat Saraç, son yıllarda ağabeyi Ömer Saraç ile birlikte servis minibüsü işletiyordu. Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Saraç’ın cenazesi kesin ölün nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp’a gönderildi.
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