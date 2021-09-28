Alanya’da 82 yaşındaki adam koronayı yendi

Alanya’da yaşayan Vahap Özsoy (82), Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1,5 ay boyunca gördüğü tedavinin ardından koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Kronik rahatsızları ve ilerleyen yaşına rağmen gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Vahap Özsoy, oğulları ile birlikte doktoru Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Mert Tuna’yı ziyaret ederek teşekkür etti. Özsoy, ”Beni kurtarmak için elinden geleni yapan hocama çok teşekkür ediyorum. Hastanemiz ve sağlık çalışanlarımız sayesinde tekrardan hayattayım” diye konuştu. Bir hasta yakını olarak yaşadıkları zorlu süreci anlatan Ömer Özsoy, ”Babam covide yakalandığında bizim için zorlu süreç başladı. Kendisi 1,5 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Gereken ilgi ve alakayı bir hasta yakını olarak bizlere gösterdiler. Şimdi babamın tedavisine evde devam ediyoruz. Koronavirüsü lütfen dikkate alın. Çok kötü bir hastalık. Bir hasta yakını olarak vatandaşlardan aşılarını mutlaka yaptırmalarını rica ediyorum“ dedi. Pandemiye karşı Anestezi Uzmanları olarak büyük bir mücadele verdiklerini belirten Uz. Dr. Mert Tuna ise, ”Hastane bünyesinde 209 kişilik doktor ekibimizle koronavirüs sürecinin başından beri canla başla çalışmakta, mücadele vermekteyiz. Bu sürede yoğun bakımda en çok görev alan biz anestezi ve göğüs doktorları çok etkilendik. Her ne kadar aşılıda olsak koronavirüs ile birebir etkileşim halinde olmamız bizleri manevi olarak zorladı. Bir yandan da yüzlerce hastamızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlayarak taburcu işlemlerini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyduk. Vahap amcamızda çok şükür kronik rahatsızlıklarına rağmen yoğun çabamızla sağlığına kavuştu ve taburcu ettik. Koronavirüste erken tanı, tedaviye başlamada çok önemli. Tek temennimiz sağlık çalışanlarıyla bu mücadeleyi verirken toplumdaki her bireyin özveriye sahip olmasıdır. Sosyal mesafe, maske ve aşı çok önemli. Lütfen bu üçlüye dikkat edelim“ şeklinde konuştu.