Alanya’da 8. Kattan Düşen Genç Rus Can Verdi!

Olay dün saat 18.30 sıralarında Tosmur Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Alanya’da yerleşik olarak yaşayan Rusya uyruklu Ivan Zholobov (20), 8. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Rus gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zholobov’un cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.