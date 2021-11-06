Alanya’da 8 asırlık tarih kutlanıyor

Alanya’nın fethinin 8 asırlık yıldönümüne özel ilçe genelinde birçok program organize edildi. Kutlama programının açılış töreninde konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “800 yıldır güven ve huzurun hüküm sürdüğü, doğa, tarih ve turizm cenneti Alanya’mıza şeref verdiniz” dedi.

Davetlilleri asırlardır tüm görkemiyle ayakta duran kadim şehir Alanya’nın, tüm güzellikleriyle selamladığını belirten Başkan Yücel, “1221 yılından bugüne Alanya’nın Fethi’nin Sekiz Yüzüncü Yılını kutluyoruz. Fethimiz mübarek olsun. Bu şehri, Türklükle, Müslümanlıkla, ezanla, iyilik ve güzelliklerle buluşturan karaların ve denizlerin sultanı Alaaddin Keykubattır. Sultan Alaaddin Keykubat, denge ve savunma siyasetini çok iyi bilen deha bir devlet adamı ve komutandı. Türkiye ve dünya literatürünün en ünlü Selçuklu Sultanı ünvanına sahip olan 1. Alaaddin Keykubat, rüyalarında kendisine ilham olunan Alanya’yı fethettikten sonra büyük bir yapılaşma ve imar hamlesi başlatmıştır. Sanata, bilime, eğitim ve kültüre çok büyük önem veren, Keykubat, ortaya koyduğu sayısız eserlerle Alanya’yı, Türk- İslam medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri yapmıştır” dedi.

Alanya’da en önemli Selçuklu yapıtlarının bulunduğunu belirten Başkan Yücel şunları söyledi:

“Konya Kalesi büyüklüğünde yapılmasını istediği surlar, döneminin ilk ve tek örneği olan Kızıl Kule, deniz ticaretini geliştirmek için inşa ettiği Tersane, Alaaddin Keykubat’ın vizyonunu, ileri görüşlülüğünü, ferasetini ortaya koyan en önemli Selçuklu yapıtlarıdır. Alanya’yı mamur bir liman kenti haline getiren Keykubat, Selçuklu Devleti’nin Akdeniz’de hakimiyetini sağlayarak, çağının çok ilerisinde iş ve başarılara imza atmıştır.

TÜM İHTİŞAMI İLE GÜNÜMÜZE KADAR GELDİ’

Alanya Kalesi, Surlar, İç Kale Saray Kompleksi, Ehmedek, Arap Evliyası, Tersane, Kızıl Kule, Süleymaniye Cami, Denizci Mescidi, Tophane, Akşebe Mescidi, Arasta, Bedesten, hanlar, hamamlar, sarnıçlar, Kızlar Pınarı han ve çeşmesi, Sedre Av Köşkü, Hasbahçe Köşkü, Gülevşen Av Köşkü, Hacı Baba, Alarahan, Sarapsahan, Alara Kalesi Selçuklu’dan günümüze tüm ihtişamı ile varlığını sürdüren eserlerdir. Alanya’nın değerine değer katan bu kültür hazinelerini koruyup gelecek nesillere aktarmak gayesiyle; birçok tarihi yapıyı restore ederek şehrimizin belleğine kazandırdık. Bedesten, Alanya Mutfak Evi, Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezi, Sedre Av Köşkü ve Oba Medresesi’nin onarımını yaptık. İnşallah bugün birçoğunun açılışlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz.

‘RESTORASYON ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTE’

Restorasyon çalışmalarımız; geleneksel 2 Alanya evi ile Alanya Kalesi’nde yer alan Arasta ve Akşebe Türbesi çalışmaları ile devam etmektedir.

Selçuklular’ın kentimizdeki en önemli başyapıtı olan Alanya Kalesi’nin Unesco Dünya Kültür Mirası Listesine girmesi için çalışmalarımız sürmektedir. İnşallah bu senenin sonuna kadar ilgili kurumlarla çalışmalarımızı tamamlayıp, Sayın Dışişleri Bakanımızın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığına dosyamızın müracaatını yapacağız.

‘ALANYA’NIN 37 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

Alanya’nın 37 yıllık hayali olan Teleferiği hayata geçirerek Alanya Kalesi’nde büyük bir dönüşüm başlattık. Kale’mizin ziyaretçi sayısı Teleferiği hayata geçirdikten sonra 5-6 kat artmıştır. İnşallah pandemi sonrası gelecek yıllardaki hedefimiz 2 Milyon ziyaretçidir. Teleferik ile bağlantılı olarak hayata geçirdiğimiz yürüyüş güzergahları ve yaya yolları projemizle, ziyaretçilerin Kale’nin her noktasını yürüyerek keşfetmeleri sağlanmıştır.

‘EN ÖNEMLİ PROJEMİZ ALANYA KALESİ’Nİ YAYALAŞTIRMAK’

Önümüzdeki günlerdeki Alanya Kalesi ile ilgili en önemli projemiz Alanya Kalesi’ni yayalaştırmaktır. Bu eşsiz güzellikteki tarihi dokuyu korumak için taşıt trafiğini kısıtlayacağız. Böylelikle hem Alanya Kalesi’ni korumuş olacağız, hem de Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girme yolunda önemli bir mesafe kaydedeceğiz. Keykubat’ın fethine nail olmuş, Selçuklu’ya başkentlik yapmış, bu kadim kentin, güzel insanlarına hizmette bulunmak bizim için kutsal bir vazife, büyük bir onur ve gururdur.

‘ALANYA’MIZIN KÜLTÜR HAZİNESİNE KAZANDIRDIK’

Geleceğin mimarı gençlerimize, ecdadımızı unutturmamak, yüce değerlerimizi, vatan ve millet sevdasını aşılamak, “onları kökleri mazide bir atiye” en iyi şekilde hazırlamak, en büyük hedefimizdir. Bu gaye ile, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile iş birliğinde Alanya Kent Arşivi’ni hayata geçirdik. Üniversitemiz tarafından Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden Alaiye Sancağı ile ilgili temin edilen 160 bin adet belgeyi Alanyamızın kültür hazinesine kazandırdık. Aynı zamanda Alanya Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı arşivinden Osmanlı dönemine ait Alanya ile belge, nüfus kayıtları ve temettuat defterlerini alarak, Türkçe çevirilerini yaptık. Konularına göre ayrı kitap halinde ve dijital olarak, Alanya halkımızın ve araştırmacıların bilgi ve ilgisine sunacağız.

‘HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM’

Alanya’nın Fethi programlarımıza destek ve katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk dünyasının hamisi Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı’ya, Genel Başkan Yardımcılarımıza, programımızı teşrifleri ile onurlandıran Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz’a, Antalya Milletvekillerimize, Alanya Kaymakamımız Sayın Fatih Ürkmezer’e, Alaaddin Keykubat Üniversitemizin Rektörü Sayın Ekrem Kalan’a, rektörlerimize, üniversitelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasi il ve ilçe başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Büyük Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubatı, ecdadımızı, atalarımızı, şehitlerimizi, rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

Biz, Alanya’yı, Türk- İslam Medeniyeti ile tanıştıran, yoğuran, bizlere bu eşsiz mirası bırakan Alaaddin Keykubat’tan ve o güzel ordudan razıyız. Allah da onlardan razı olsun.

Birliğimizin, beraberliğimizin, dirliğimizin daim olması dileklerimle; Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder; en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.