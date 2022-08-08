Alanya’da 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Antalya’da polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan tırın dorsesinde piyasa değeri 6 milyon TL olan 17 bin 160 şişe kaçak alkol ve 19 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi.
GÜNDEM 08.08.2022, 09:39 Meliha Yılmaz
Antalya’nın Alanya ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak alkol geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan tır Konaklı Mahallesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramalarda tırın dorsesinde piyasa değeri 6 milyon TL olan 17 bin 160 şişe kaçak alkol ve 19 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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|0
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|4. M.City
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|3
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