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Alanya’da 6. kattan atlayarak canına kıydı
Alanya’da bunalıma giren bir kadın oturduğu evin balkonundan atlayarak intihar etti.
GÜNDEM 25.11.2021, 10:05 25.11.2021, 14:41 Meliha Yılmaz
Olay saat 20.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. G.Y.(29) isimli kadın iddiaya göre bir anlık bunalım sonucu oturduğu sitenin 6. Katında bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olayı gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı talimatının ardından G.Y.’nin cansız bedeni Alanya Morgu’na götürülürken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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