Alanya’da 4 Mahalle Yabancı Yerleşimine Kapatıldı

Alanya'nın Mahmutlar, Kestel, Kargıcak ve Avsallar mahallelerine yeni yabancı yerleşimine izin verilmeyeceği duyuruldu. Bu duyuru, Alanya inşaat ve emlak sektöründe şok etkisi yarattı.

Göç İdaresi Başkanlığı, 'Kapalı Mahaller' başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yenidoğan ve çekirdek aile birleşimi dışında, geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet yeri değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibari ile kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır.''

İŞTE ANTALYA'DAKİ KAPALI MAHALLELER

Antalya Alanya KARGICAK MAHALLESİ

Antalya Alanya MAHMUTLAR MAHALLESİ

Antalya Alanya KESTEL MAHALLESİ

Antalya Alanya AVSALLAR MAHALLESİ