Alanya’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayarak Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na kadar “Sevgi Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Yürüyüşe Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli okullardan gelen öğretmen ve öğrenciler ile engelli birey ve yakınları katıldı.

ALANYA BELEDİYESİ ENGELSİZ MEHTER TAKIMI TAKDİR TOPLADI

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından 2017 yılında engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması amacıyla kurulan Alanya Belediyesi Engelsiz Mehter Takımı, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programların ardından vatandaşlara mehter gösterisi sundu. Görme, işitme, fiziksel, zihinsel engel gruplarının tamamından oluşan Alanya Belediyesi’nin Engelsiz Mehter takımı izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Katılımcılara programın ardından çeşitli ikramlar sunuldu.