Alanya’da 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında “Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 27 yıl 15 gün hapis ve 680 TL para cezasıyla aranan A.K. isimli şüpheli Konaklı Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.