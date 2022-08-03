Alanya’da 2 Polis İhraç Edildi

İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal (OHAL) yetkilerinin bitmesine 24 saat kala kendi bünyesinde bulunan 3 bin 600’ü polis olmak üzere 4 bin personeli FETÖ iddiasıyla meslekten ihraç etti. İhraç edilen polis memurlarından 4’ü de Gazipaşa’da, 2’si de Alanya’da görev yapıyordu. Öte yandan Antalya genelinde, FETÖ soruşturmasında ve diğer suçlardan soruşturması tamamlanan 50 personelin ihraç edildiği öğrenildi.

İHRAÇ LİSTESİNDE MÜLKİYELİLER DE VAR

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliği şüphesiyle İçişleri Bakanlığı talimatıyla vali yardımcıları ve kaymakamlar açığa alınmıştı. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakı olduğu belirlenen 66 Mülkiyelinin meslekten ihraç edilmesine karar verilirken, 6 Mülkiyeli ise göreve iade oldu. İhraç edilen Mülkiyeliler arasında Kaymakam ve Vali Yardımcılarının da bulunduğu ve çoğunun hukuk müşaviri olarak görev yaptığı öğrenildi.