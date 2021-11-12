Alanya’da 191 engelliye 1532 kez hizmet verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Engelli Hizmet Merkezi’nde ortopedik engelli vatandaşlara hizmetler aksatılmadan veriliyor. Engelli vatandaşlar Engelsiz Ulaşım Aracı ile evlerinden alınarak Alanya ve Antalya’daki hastanelere götürülüp tedavilerini yaptırdıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Diğer yandan Alanya ve Antalya’daki kamu kurum ve kuruluşlarında işi olan vatandaşlara da aynı hizmet veriliyor. Ulaşım hizmetinin yanında engelli vatandaşlara danışmanlık hizmeti de veriliyor. Alanya Engelli Hizmet Merkezi’nde 1 Nisan 2019 ile 31 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan 2 yıl 7 aylık süreçte 66 engelli vatandaşa 68 danışmanlık hizmeti, 125 kişiye 1464 kez ulaşım hizmeti olmak üzere toplam 191 engelli vatandaşa 1532 hizmet verildi.