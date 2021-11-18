Alanya’da 1200 Mahkum Geri Dönüyor!
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlüler için önemli bir öneri getirildi.
Getirilecek öneriye göre belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması planlanıyor. Bu sayede hem hükümlü özgürlüğüne daha erken kavuşacak hem cezaevlerinde yığılmanın önüne geçişmiş olacak. Alanya’da da 1200 mahkumun izni sonra erecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK, koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlüler için önemli bir öneri getirildi. Buna göre belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması planlanıyor. Bu sayede hem hükümlü özgürlüğüne daha erken kavuşacak hem cezaevlerinde yığılmanın önüne geçişmiş olacak. Alanya’da da 1200 mahkumun izni sonra erecek.
|Takımlar
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|7
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|27
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|26
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|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
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|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
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|9. Samsunspor
|11
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|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
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|11
|13
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|11
|11
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|11
|11
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|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
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|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
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|11
|23
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|23
|4. Liverpool
|11
|22
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|11
|20
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|11
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|11
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|11
|16
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|15
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|11
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|12. Leicester City
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|13. Southampton
|11
|14
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|11
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|11
|10
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|11
|8
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|5
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|11
|5
|Takımlar
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|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
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|12
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|12
|27
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|20
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