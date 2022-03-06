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Alanya’da 100 Yıllık Ev Kül Oldu!
Alanya’da yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen taş ev, elektrik kontağından çıkan yangında kül oldu. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
GÜNDEM 06.03.2022, 22:47 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre yangın, Elikesik Mahallesi’nde Süleyman Güzel’e ait olan ve 100 yıllık olduğu belirtilen taş evde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde alevleri kontrol altına aldı. Evin yandığı sırada ufak çaplı bir de patlama meydana geldi. Yandında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.
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