Alanya’da 100 Yıllık Ev Kül Oldu!

Edinilen bilgiye göre yangın, Elikesik Mahallesi’nde Süleyman Güzel’e ait olan ve 100 yıllık olduğu belirtilen taş evde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde alevleri kontrol altına aldı. Evin yandığı sırada ufak çaplı bir de patlama meydana geldi. Yandında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.