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Alanya Yolunda Korkunç Kaza: 13 Kişi Yaralı
Alanya- Manavgat yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı
GÜNDEM 14.07.2022, 10:49 Meliha Yılmaz
Kaza, sabah saatlerinde, Alanya- Manavgat güzergahı D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaye göre Manavgat’ta giden minibüs, aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 13 kişi yaralandı.
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