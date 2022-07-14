Alanya Yolunda Korkunç Kaza: 13 Kişi Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Alanya- Manavgat güzergahı D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaye göre Manavgat’ta giden minibüs, aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 13 kişi yaralandı.

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