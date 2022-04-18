Alanya Yolunda Facia: 13 Yaralı
Antalya’da, havaalanından aldığı 12 İngiliz turisti Alanya’daki otellere götüren tur minibüsü, seyir halindeyken lastiği patlayınca önce bariyerlere çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 turist yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında D-400 Karayolu Manavgat ilçesi Kızılot mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya Havaalanından aldığı İngiliz turistleri Alanya’daki otellere götüren Kamil Demir idaresindeki 20 AGM 990 plakalı tur minibüsü lastiğinin patlaması sonucu refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada, 12 turistin yanı sıra araç sürücüsü de yaralandı. Araçta sıkışan 1 İngiliz turist, itfaiye ve sağlık ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kazayı gören bir sürücü ise kaza yapan aracın arkasında olduğunu, bir anda aracın lastiğinin patlamasıyla önce bariyerlere çarptığını sonra şarampole yuvarlandığını söyledi.
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