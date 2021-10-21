Alanya'yı üzen ölüm

Hasbahçe Mahallesi eski muhtarı ve sevilen isimlerinden olan Hasan Tuğlu bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Yaklaşık 3 ay önce eşi Seher Tuğlu’yu da kaybeden eski Muhtar Tuğlu, Alanya’da tedavi gördüğü özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Tuğlu’nun cenazesi yarın cuma namazına müteakip Hasbahçe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığına defnedilecek. Alanya İnternet Haber Ailesi olarak Tuğlu’ya Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.