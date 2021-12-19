Alanya Yaylalarında Fiber Çalışma
Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri, yaylalarda hasar gören fiber ve kamera altyapılarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.
GÜNDEM 19.12.2021, 23:35 Meliha Yılmaz
Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkezden kırsala tüm alanda çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde altyapı iyileştirmesi gerçekleştiren ekipler, kırsal bölgelerde de füzyon işlemleri gerçekleştiriyor. Ekipler, hafta sonunda yaylalarda Karayolları ekipleri tarafından yürütülen kar küreme ve temizleme işlemleri sırasında hasar gören tünel içi bilgilendirme, kamera altyapısı ve fiber kabloların iyileştirilmesi için mesai harcıyor. Yaklaşık 20 ayrı noktada çalışma yapan ekipler iletişim ağlarındaki kesintilerin önüne geçerken, yol üzerindeki elektronik uyarıcı levhaların bakımını yaparak da güvenli ulaşıma katkı sağlıyor.
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