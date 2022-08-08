Alanya Yaylalarında Başkan Şahin'e Yoğun İlgi

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Gevne Yayla Şenlikleri öncesi Çayarası Yaylası’nda davetlere katıldı. Şahin ve ekip arkadaşları öncelikle kendileri için kurulan kahvaltı sofrasına oturdular. Geçen yıl iki adet tam donanımlı ambulans hediye ettiği Çayarası’nda halktan yoğun ilgi gören Başkan Şahin, “Nazik davetlerinden dolayı kıymetli dostlarımıza teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah” dedi.

GEVNE'DE ESNAFLA BULUŞTU

Başkan Şahin ve arkadaşları daha sonra Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği Gevne Yayla Şenlikleri’ne katıldı. Şenlikler kapsamında tezgah açan esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Şahin, burada da yoğun ilgiyle karşılandı.

Başkan Şahin, “Bu güzel organizasyonu düzenleyen Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüştü Vural ve ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.