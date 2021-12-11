Alanya'ya Otoban Şart!

Türkiye’nin doğusunu ve batısını birbirine bağlayan D-400 Karayolu’nun Antalya ile Alanya arasındaki kısmı, yoğunluk ve fiziki yetersizliklerden dolayı ölümlü kazalara davetiye çıkarıyor. Vatandaş bölgede vaat edilen otoban projesinin bir an önce başlamasını istiyor.

D-400 Karayolunun Antalya ile Alanya arasındaki kısmı ölüm yolu olmaya devam ediyor. Bu yolu ‘Ömür törpüsü’ olarak adlandıran vatandaşlar ise yapılması planlanan Antalya-Alanya otobanı için bir an önce düğmeye basılmasını istiyor. Konuyla ilgili siyasi parti temsilcileri Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulundu.

‘RANT NEREDEYSE O ETAP YAPILIYOR’

Birçok kişinin D-400’de telef olduğunu belirten CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “D-400 Karayolu artık gelişen Antalya-Mersin hattını besleyemiyor. Alanya’nın da yakından takip ettiği yapılması planlanan yeni çevre yolu ile ilgili de bir çalışma henüz yapılmadı. Biliyorsunuz Alanya merkez ve Tosmur tarafındaki bağlantı henüz kurulamadı. Bu konuda gerçekten merkezi hükümet, eğer rant neredeyse o etabı yapıyor ama genele yapılacak hizmetten kaçıyor. Bazı noktalarda yollarındaki standardizasyon eksikliği de var. Alanyaspor futbolcusu Josef Sural’ın vefat ettiği kazanın bir nedeni de Dinek’teki korkuluğun yapılmamasıydı. Bu tür fiziki eksikliğin de bir an önce giderilmesi gerekiyor” dedi.

‘ARTIK SEÇİM VAADİ OLMAKTAN ÇIKMALI’

Antalya-Alanya Otoyol projesinin klasik bir seçim vaadi olduğunu hatırlatan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, “Klasik seçim vaatleri arasında üst sıralarda yerini alan Antalya-Alanya otoyol projesi son zamanlarda yaşanan trafik kazaları, aşırı trafik yoğunluğu, ulaşım problemleri sebebiyle artık seçim vaadi olmaktan çıkmalı ve derhal uygulamaya alınmalıdır. Zaten bölgemizin turizm ve tarım alanındaki ekonomiye sağladığı katkı ile bu yatırımın maliyetini kısa sürede geri kazandıracaktır. Ancak mevcut iktidar henüz yeni çevre yolunun Tosmur-Mahmutlar bağlantısını bile gerçekleştirmemişken otoban projesine başlanması bu anlayışla mümkün görünmüyor” diye konuştu.

‘CAN KAYBININ ÖNÜNE BAŞKA TÜRLÜ GEÇİLEMEZ’

DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanı Avukat Ahmet Çakan ise şunları söyledi: “Karayolu etrafındaki yerleşim birimlerinin yola bağlantısı nedeniyle yol üzerinde çok sayıda yaya geçidi ve trafik lambası bulunuyor. Bu da yol üzerinde seyahati çileli bir hale sokuyor. Alanya çıkışından Antalya’ya varıncaya kadar 65 trafik lambası ve yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bir buçuk saatlik yol üç saate kadar çıkmaktadır. Bugün Alanya, Manavgat ve Serik’te çevre yolu şehir içindedir. Mevcut karayolunu etrafındaki alanların istimlak edilmesi pratikte mümkün değildir. O halde yapılması gereken sağlıklı bir ulaşım için şehir merkezlerinden nispeten uzakta ve üzerinde hiçbir trafik ışığı bulunmayan bir otoban yapılmasıdır. Can, mal ve zaman kayıplarının önüne geçmenin başka bir yolu yoktur."