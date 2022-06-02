"Alanya Üvey Evlat"

Ligi beşinci olarak tamamlayan Alanyaspor’u tebrik eden Karadağ, “Elbette spor tesisinin yapılması buradaki gençlere, Alanyaspor’a spor hizmetleri verilmesi Büyükşehir’in hizmet açısından görevlerinden birisi olabilir. Ancak bu işi yapabilmek için öncelikle merkezi hükümetten büyükşehrimize bu konuda parasal destek verilmesi gerekiyor” dedi.

“YENİKÖY BARAJI VE DİM ÇAYI SULAMA HATTI NE OLDU?”

Üvey evlat benzetmesi ile ilgili Toklu’ya cevap veren Karadağ, “Yeniköy Barajı ne oldu, ne zaman bitecek? Ne zaman çiftçimize hizmet verecek? Dim Barajı sulama suyu konusunda 50 metrelik bir kamulaştırma var. Bu kamulaştırmayı yapamıyorlar. Yaylalarda DSİ’nin yapması gereken gölet ve tarımsal sulama projeleri var. Neden hiç bir adım atılmıyor? Sürekli yılan hikayesine dönen bir çevre yolu var, hala bitmedi. Kaplumbağa hızıyla devam eden bir çalışma var. Ne oldu bu hızlı tren? Bucak Çökele Yaylası’nda bu çağda elektrik yok. İnsanlarımız orada yaşamını elektriksiz devam ettirmeye çalışıyor. Bunu kaç defa dile getirmemize rağmen ödenek yok diye sürekli geriye atılıyor. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalarımız randevu alamıyor, tedavi göremiyor” diye konuştu.