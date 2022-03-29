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Alanya Turizmine ‘Müzakere’ Umudu

Rusya’da savaşa bağlı olarak hızlı bir şekilde artan enflasyon ve Rus para birimi Ruble’nin değer kaybı Türkiye tatili planlarını vururken, Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul’da görüşecek olması barış için umutları yeniden yeşertti

GÜNDEM 29.03.2022, 00:02 Meliha Yılmaz
Alanya Turizmine ‘Müzakere’ Umudu

Alanya’nın önemli pazarlarından Rusya’da hızla yükselen enflasyon en çok Türkiye tatili için plan yapan Rusları olumsuz etkiledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra en fazla fiyat artışı Türkiye tatil paketlerinde yaşandı. Türkiye tatil paketlerindeki bir aylık fiyat artışı yüzde 80’e ulaştı. Türkiye’de tatili olumsuz etkileyecek bir başka gelişme ise Ruble’nin olağanüstü değer kaybı oldu. Resmi kurda 1 dolar 100 rublenin altında işlem görürken, serbest ve karaborsada 200 rubleye kadar yükseliyor. Yani geçen yıl 1 haftalık tatil için 115 bin ruble verip 2 bin dolar ödeyen Rusların, bu yıl aynı tatile Türkiye’deki fiyat artışı hariç yaklaşık 400 bin ruble bulmaları gerekiyor.

HEYETLER İSTANBUL’DA MASAYA OTURACAK

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, bu kez müzakerelere ev sahipliği yapacak. Rusya ve Ukrayna heyetleri 28-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelecek. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aralıksız süren barış çabalarının ardından gerçekleşecek olan müzakereler, ateşkes için büyük bir öneme sahip.

 ‘BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NUN DİPLOMATİK BAŞARISINI VE TÜRKİYE’YE GÜVENİ GÖSTERİYOR’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin bir sonraki turunun Türkiye'de yapılacağı açıklandı. Reuters Haber Ajansı, Türkiye'nin İstanbul şehrindeki görüşmelerin Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ilan edilmesiyle sonuçlanmasını umduğunu bildirdi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, 5 gün önce, Rus ordusunun geri çekilmesi, ateşkesin sağlanması ve ülkesinin güvenliğinin garanti edilmesi durumunda Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kimbilir belki de savaşın seyrini değiştiren ödünler, bu sefer İstanbul’daki görüşmelerde verilir, anlaşma sağlanır. Görüşmelerin ikinci sefer Türkiye’de yapılıyor olması, hem Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu’nun diplomatik başarısını hem de Türkiye’nin tarafsızlığına duyulan güveni gösteriyor. Rusların tatile çıkma istekleri devam ediyor. Charter seferlerinin çoğalması ve paket turların, yaptırımlar sebebiyle maddi sıkıntıda olan Rusya halkının karşılayabileceği düzeyde olması gerekiyor. Ruble tarihi değer kayıplarını yaşarken, Rusların eskisi kadar rahat davranmalarını beklemek yanlış olur. Ama yine de pandemiden, savaştan, soğuklardan bunalan Rus halkının imkanlarını zorlayarak tatile çıkmak istediğini biliyoruz. Umarım yakın zamanda savaş son bulur, yaptırımlar biter, insanlar rahatlar ve tatile çıkar” dedi.

‘SİYASİ VE EKONOMİK ARTÇILARI BİR SÜRE DEVAM EDER’

Aynı zamanda ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi olan Incoming temsilcilerinden, Egzotik Tur sahibi Cengiz Topçu da “Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz bugün çözülse dahi bugüne kadar yaşanan ekonomik ve siyasi artçıları birkaç sene daha devam edebilir. Özellikle bu dönemde, yurt dışına tatil hayalini başka zamana erteleyecek Rus vatandaşı sayısı oldukça fazla olacak. Geçmiş yıllardaki rakamları yakalamamız uzun bir süreye yayılabilir. Ukrayna’nın ise ortaya çıkan bu tabloda ülkeyi eski haline getirmesi için uzun bir zamana ihtiyacı var. Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan görüşmelerde, geçici de olsa barışa gidecek ilk adım olarak ateşkes sağlanması toplantının en büyük artısı olur. Böylece, tatil planlarını Türkiye’de yapan Avrupalıların da savaşın seyri ile ilgili endişeleri giderilir. Bu sayede bu sene oluşan açığın kapanmasına katkı sunulabilir. Ayrıca barış görüşmelerine Türkiye’nin aracılık etmesi, ülkemizin imajı için de olumlu yansımalara sebep olur” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’DEKİ GÖRÜŞMELER İNSANLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, “Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri maalesef ki beklendiğinden uzun sürüyor. Savaşın başlamasının ardından bir ay gibi bir süre geçmesine rağmen henüz bir adım atılamadı. Bu kapsamda Türkiye’nin ev sahipliğinde, İstanbul’da yapılacak olan görüşmeler son derece önemli. Umudumuz bu görüşmelerden bir ‘ateşkes’ çıkar ve barışa katkı sağlayabiliriz. Bu ülkemiz için, gerek insanlık ve turizmin gidişatı için son derece önemli bir adım. Buna ek olarak Rusya’da Rublenin büyük bir değer kaybı var. İçinde bulundukları ekonomik sıkıntıların ve ambargoların içinden çıkmak tabii ki kolay değil. Öyle ümit ediyoruz ki ateşkes kararı ile birlikte bu abluka hafifler. Böylece, Rus vatandaşların içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar azalır ve satın alma güçleri artar. Şu an içinde bulundukları büyük orandaki enflasyon ile başa çıkmak ve bu şartlarda yurt dışına tatile gitmek Rus vatandaşları için çok zor. Ancak son günlerde bazı Rus operatörlerinin, bir çözüm bulmak için az da olsa çeşitli uçak firmalarıyla temasta olduklarıyla ilgili duyumlar var. Bu da bölgemiz için sevindirici bir durum. Bu gelişmelerin ışığında haziran gibi bile olsa Rus pazarında bir canlanma olabilir” ifadelerini kullandı.

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