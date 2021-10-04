Alanya Triatlonu'na Erasmus damgası

30. Alanya Triatlonu'nda 5 gün boyunca Alanya HEP Üniversitesi'nin Erasmus+ ESC Projesi kapsamında 12 Polonyalı 12 İtalyan gönüllü, toplam 24 kişi, Triatlon boyunca görev aldı. Kayıtlarda, yüzme yarışlarında kano ekibi olarak, finiş alanında, değişim alanında , sporcu dinlenme alanında ve organizasyonun birçok alanında görevler aldılar. Triatlonda gönüllülerden sorumlu kişi Alanya HEP Üniversitesi Öğr. Gör. Erasmus/ESC sorumlusu Anna Maria Bielecka idi.