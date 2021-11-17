Alanya Toptancı Hali’nde Mehmet Şahin rüzgarı

Hal esnafını tek tek ziyaret ederek, hayırlı işler dileyen Başkan Şahin, projesi ücretsiz olarak ALTSO tarafından çizdirilen Türkler Toptancı Hali hakkında da hal esnafını bilgilendirdi.

Başkan Şahin hal ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: “Alanya Hal Dernek Başkanımız Adem Kaya ve Hal Komisyoncusu Değerli Dostum Mustafa Yüksekkaya’nın daveti üzerine Alanya Hali’nde hem kahvaltı programına katıldık hem de komisyoncu dostlarımızı ziyaret etme fırsatı yakaladık.

Konaklı Hal Dernek Başkanımız Ahmet Çavuşoğlu, Payallar Hal Dernek Başkanımız Ali Ulukaya ve Demirtaş Hal Dernek Başkanımız Hasan Aras ile katıldığımız programda Alanya’mızın Lokomotif Sektörlerinden Tarımdaki son gelişmeleri değerlendirdik.

Yönetim ve sektör temsilcisi olan meclis ve komite üyelerimizin de hazır bulunduğu programda, projesi odamız tarafından hazırlanan Yeni Türkler Toptancı Hali inşaatının son durumu hakkında da arkadaşlarımıza bilgi verdik.

Sorun ve talepleri ilk ağızdan öğrendik. İlaç fiyatlarındaki fahiş artışlar konusundaki haklı serzenişleri olan komisyoncu dostlarımız, üreticinin bu durum karşısında mağdur olduğunu ve bu mağduriyetin tüketiciye kadar yansıdığına dikkat çektiler.

Çocuk yaşta sandık çakarak iş yaşamına başladığım toptancı halinde eski dostlarımızla bir araya gelmek beni hem duygulandırdı hem de keyif verdi. Dün olduğu gibi bundan sonra da Komisyoncu arkadaşlarımızın yanında olmaya ve ortak akılla tarım sektörüne katkı vermeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile bugün bizlere yakın ilgi gösteren, misafirperver hal komisyoncusu arkadaşlarıma nazik davetleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.”