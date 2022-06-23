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Alanya Tavşandamı’nda Gömülü Ceset Bulundu!
Alanya Tavşandamı bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir ceset bulundu. Cesedin gömüldüğü öğrenildi.
GÜNDEM 23.06.2022, 17:02 Meliha Yılmaz
Alanya Tavşandamı bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir ceset bulundu. Cesedin gömüldüğü öğrenildi.
Ugur demir 48 dakika önce
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