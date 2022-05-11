Alanya Tapuda Yeni Dönem

Uzun süredir konuşulan ancak duyumdan öteye gitmeyen noter düzenlemesi resmen hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, atacakları yeni bir adımla da gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.

ŞİMDİ NASIL YAPILIYOR?

Şimdiki sistemde Web Tapu üzerinden başvuru yapılarak tapu dairesinin yoğunluğuna göre randevu tarihi oluşturması bekleniyor. Randevu tarihi verilen gün tapu harcı yatırılarak alım-satım işlemi tapu memuru huzurunda tapu siciline işleniyor.

OTOMOBİLLERDE DE BU SİSTEM UYGULANIYOR

Otomobil alım satımlarında da uzun süre önce değişiklik yapılmış ve Trafik şubelerinde bürokratik işlemlerle uğraşmak yerine noterler aracılığıyla otomobil satışları hızlı şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

TÜM BİLGİLERİ NOTERLER GÖRMELİ

Tapu işlemlerinde noterlerin devreye girmesinin bürokrasiyi azaltacağı belirtiliyor. Gayrimenkul sektör uzmanları tapu memurlarının görebildiği tüm bilgileri noterlerin görmesi halinde sorun olmayacağını ve satışın gerçekleşebileceğini ancak eksik bilgiler varsa bu durumun alıcı açısından ilerleyen zamanda sorun oluşturacağı uyarısında bulundular.