Alanya Tapu Müdürü Değişti

Alanya Tapu Müdürlüğü’nde görev süresi dolan Osman Bozkurt dün itibariyle eski görev yeri olan Denizli’nin Buldan ilçesindeki görevine geri iade edildi. Müdür Bozkurt, Alanya’daki görevine 24 Ağustos’ta başlamış ve başlar başlamaz da hayata geçirdiği uygulamalarla hem emlak sektörü temsilcileri hem de vatandaşlardan tam not almıştı. Alanya Tapu Müdürlüğü’nde birkaç hafta süren işlemler 4 güne kadar düşmüş, yılsonunda ise tapu işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanır hale gelmişti.