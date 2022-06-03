Alanya Suçta Türkiye 20'ncisi

Edinilen bilgilere göre, Alanya Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2021 yılında 9 bin 164 olay meydana geldi. Alanya, ilçe statüsünde olmasına rağmen 'Olay sayısı' yönünden 30'u 'Büyükşehir' olmak üzere 81 il arasında 20'nci sırada yer alıyor. Üstelik 30 'Büyükşehir' arasında da Alanya'nın suç olayları bakımından 20'nci sırada oluşu dikkat çekiyor.