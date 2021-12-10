Alanya Şoförler Odası’nda Ali Akkaya Aday Oluyor

2005-2018 yılları arasında Alanya Şoförler Odası Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve üyelerin gönlünde adeta taht kuran Ali Akkaya, yeniden Şoförler Odası başkanı olmaya hazırlanıyor. Akkaya 2022 yılında yapılacak olan seçimlerde aday olacak. Üyelerin yoğun baskısıyla bu kararı aldığı öğrenilen Akkaya’nın yönetimini de belirlediği ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdiği belirtildi. Akkaya’nın aday olduğunu ve kendisinin de yönetimde yer aldığını açıklayan Elikesik Muhtarı Yusuf Boz, üyelerden destek istedi.