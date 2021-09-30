Alanya siyasetinde şok istifa

Alanya Belediye Meclis Üyesi, aynı zamanda Mahmutlarspor Başkanı olan, CHP’li İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, dün gece şok bir kararla CHP’den istifa etti. Bağışlar hem CHP’den hem de meclis üyeliğinden istifa ettiğini belirtti. Bu arada CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu, Bağışlar’ın istifasını kendisine sunduğunu, kendisinin de istifayı kabul ettiğini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaş için istediği taleplere geç yanıt vermesini veya hiç yanıt vermemesini gerekçe gösteren Bağışlar, sosyal medya hesabında istifa dilekçesinin altına, “Gitme vaktimizin geldiği söylendi. Dost dediyse üstüne laf etmeyiz. Dosta can feda. Hoşça kal sevgilim. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği sizlerin hakkının korunması kadar değerli olacak. Yarın, güzel bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği istifa dilekçesini tek başıma yazdım, sabah tek başıma istifamı veriyorum. O güzel alevler sizlerin söylemiyle ışık bulmaya devam edecektir. Selametle dostlarım” yazdı. Bağışlar’ın istifasının ardından yeni meclis üyesinin kim olacağı ise merak konusu oldu. CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın mevcut meclis üyeleriyle bugün olağanüstü bir toplantı yaparak haftaya Salı günü gerçekleştirilecek meclis toplantısı öncesi, yasa gereği yedek listeden bir isim belirlemesi gerekiyor.