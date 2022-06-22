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Alanya Sinyalizasyon Sisteminde Yeni Dönem
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya merkezindeki trafik sinyalizasyon üniteleri tek tek yenileniyor.
GÜNDEM 22.06.2022, 13:56 Meliha Yılmaz
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü Alanya ekipleri, ilçe merkezindeki trafik sinyalizasyon ünitelerini yenileme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce sarı renkte olan eski üniteler rengi siyah olan yeni ünitelerle değiştiriliyor. Şu ana kadar Alanya merkezinde Atatürk Bulvarı ve Ahmet Asım Tokuş Bulvarı’ndaki üniteler yenilendi. Büyük bölümü yenilenen 25 metrelik yol üzerindeki trafik sinyalizasyon ünitelerin de ise sona gelinde 25 metreli yol ve Alaiye Caddesi’ndeki 4 kavşaktaki ünitelerinde yenilenmesiyle Alanya’daki trafik sinyalizasyon yenileme çalışmaları tamamlanmış olacak. Hedef bayram öncesi çalışmayı tamamlamak.
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