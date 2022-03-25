Alanya Semalarında Solotürk Gösterisi Düzenlenecek

Ziyarette haziran ayında Alanya semalarında Solotürk gösterisi düzenlenmesi için pilotlardan söz alındı. Alanya’da bulunan King Yamaç Paraşütü şirket sahipleri Bahadır, Ahmet, Yalçın ve Hamit Şek, Türk Hava Kurumu (THK) Erzincan Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu ile Adana'da düzenlenen ‘Havacılık ve Teknoloji Fuarı’na Alanya’yı temsilen Solotürk kaplaması bulunan otomobil ve motosikletleri ile ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyarette haziran ayı için Alanya semalarında Solotürk gösterisi için pilotlar Emre Mert ve Murat Bakıcı’dan söz alındı.