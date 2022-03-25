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Alanya Sanayisi Taşınma Sürecinde
Alanya Metal İşleri Esnaf Odası Başkanı Alirıza Açman, ilçe merkezinde kalan sanayi esnafını başka bir bölgeye taşımak için çalışmalara başladı.
GÜNDEM 25.03.2022, 10:38 Zeynep Oktay
Odaya başkan seçilerek genel kurul sürecini geride bırakan Alirıza Açman yıllardır konuşulan Alanya Sanayi Sitesi’nin taşınması konusunda çalışmalara başladı. Açman Kestel Mahallesi’nde 400 dönüm arazinin sanayi esnafı için ayrıldığını söyledi. Açman, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile sanayi esnafının Kestel Mahallesi’ne taşınması konusunu görüştük. Alanya sanayi esnafını ilçe merkezinden kurtarmak istiyoruz. Kestel’de ayrılan 400 dönüm arazi 500 dükkan sığacak genişlikte olacak. Yeni bir kooperatif kuruyoruz. Sanayideki 350’den fazla esnaf bunun için başvuru yaptı. Kooperatifin adını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız” dedi.
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